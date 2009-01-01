1
Нажми на кнопку
«загрузить приложение»
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2
Нажми «OK», чтобы
начать скачивание
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3
Убедись, что твои настройки
позволяют устанавливать
приложение не только
из Google Play
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4
Нажми на скачанный файл
и установи приложение
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