Открой приложение
камеры на телефоне
Open the camera app
on your phone
Телефондағы камера
қосымшасын ашыңыз
Наведи камеру на QR-код
Point the camera at the QR code
Камераны QR-кодқа бағыттаңыз
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